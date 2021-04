Sophie Herscher : Le Musée du vin de champagne et d'archéologie régionale à Épernay

Situé sur l'avenue de Champagne à Épernay, le musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale abrite l'une des plus importantes collections d'archéologie nationale et un patrimoine remarquable sur l'histoire du champagne. Découverte avec Sophie Hersche, adjointe chargée de la Culture et de la Jeunesse à Épernay, au micro de Christopher Fausten.