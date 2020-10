Soyez éfficace,utilisez la méthode de Madame Bravo

Vous êtes entrepreneur de PME, TPE ou solo-preneur ? Vous cherchez les clés pour : sortir de votre opérationnel, prendre du recul et gagner du temps ; mieux déterminer vos priorités et faciliter vos décisions, accroître votre productivité et votre efficacité ; augmenter votre qualité de vie et acquérir plus de sérénité. La méthode développée par Madame BRAVO se fonde sur une répartition des tâches quotidiennes en trois catégories : Les Alpha : votre mission, votre plus-value en tant que patron.Les Bravo : ce que vous pouvez déléguer pour vous concentrer sur vos Alpha. Les Charlie : ce qui vous donne l’impression de perdre du temps… ou qui vous fait plaisir. Cette méthode prend la forme d’une grille de décisions qui permet aux entrepreneurs de se concentrer sur leurs Alpha, de mieux déléguer leurs Bravo et de profiter des Charlie-Plaisir.Pour vous accompagner dans votre lecture, ce livre vous offre des temps de réflexion, marqués par le symbole d’une ampoule, pour enrichir votre lecture et vous permettre d’appliquer concrètement et directement la méthode.

Infos : http://madamebravo.top/accueil-methode