St Nicolas sera bien présent chez vous

La fête de Saint Nicolas s’annonce et, faute de rencontre sur le terrain entre le grand Saint et les enfants, il est important de pallier cette absence en proposant une action qui rassemblera malgré tout, les parents, les grands-parents et bien évidemment les enfants autour d'une fête incontournable. A Herstal, les Monts, la Préalle, Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael, Awans et Oupeye, ils innovent grâce au dynamisme de trois associations locales. Pour Ans et Awans« Récipro-Cités », pour Herstal le « Comité Les Monts-La Préalle » et Oupeye « Près de chez Vous ». Cet événement virtuel se déroulera en 3 phases : Un « teaser » sur Facebook diffusé dès ce 24 novembre à 16h, pourannoncer l’arrivée de Saint Nicolas dans notre région. « Saint Nicolas en profitera pour lancer un concours de dessins sur le thème de : « Saint Nicolas et le Covid » ,expliquent Patrice Lempereur, Arnaud Thonard et Christine Cambresy, Présidents des associations. « Cet événement permettra de maintenir des liens sociaux avec les familles et plus précisément avec les enfants en cette période de Covid et du confinement qui en résulte » souligne Patrice Lempereur, Président de Récipro-Cités Ans. « Pour ce faire, nous avons opté pour une approche virtuelle qui respectera scrupuleusement les règles sanitaires en vigueur. D’ailleurs Saint Nicolas rappellera l’importance de respecter les gestes barrières aux enfants et à leurs parents » poursuit Arnaud Thonard, Président du Comité des Monts-La Préalle à Herstal. « Les cadeaux proposés seront des assiettes de friandises composées exclusivement de produits « made In Belgium » avec une majorité de produits wallons (pomme, noix, chocolat, bonbons, ...) pour valoriser au mieux les circuits courts, le commerce de proximité et le bien consommer » insiste Christine Cambresy, Présidente de Près de chez vous. Pour participer, il suffit d’envoyer un dessin axé sur le thème de Saint-Nicolas et le Covid, par mail et en format JPEG (photo) , avant le 3 décembre minuit. Ces dessins devront comporter le prénom de l’enfant, sa date de naissance, l’adresse postale à laquelle le cadeau sera déposé, dans le respect des règles sanitaires. Public visé : enfants de 4 à 8 ans. L’annonce des gagnants sera proclamée en live sur les réseaux sociaux par Saint-Nicolas en personne et les assiettes seront déposées par les aidants de Saint-Nicolas le dimanche 6 décembre. Pour participer, voici les adresses mail : Herstal: arnaud.thonard@gmail.com Oupeye: presdechezvous4680@gmail.com Ans, Alleur, Loncin, Xhendremael, Awans : reciprocitesans@gmail.com