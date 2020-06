Sylvie, Arlette et Laurence, infirmières à Hérouville-Saint-Clair

La lutte contre le virus est toujours d'actualité en Normandie. Ce matin, nous nous rendons aux pieds des tours HLM d'Hérouville Saint Clair. Le virus circule bien plus dans ces espaces où la densité de population très importante. Ce matin, nous allons nous faire dépister dans le tout nouveau drive piéton qui vient d'ouvrir sur la commune. Et ce sont trois infirmières qui nous accueillent : Sylvie, Arlette et Laurence.