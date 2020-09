Tennis Event MASTERS #1 French Riviera le 19 sept 2020

Une journée ouverte et intergénérationnelle, du non-classé au négatif. Une édition accueillie par All in Academy, à Villeneuve Loubet, créée par Thierry Ascione et Jo Wielfried Tsonga.

En parallèle, plusieurs activités seront proposées aux familles, comme le tennis ballon, le tennis fauteuil, Blind tennis, jokary tennis, pickleball, et le raqball.

RCF Méditerranée est partenaire Média de cet événement : nous installerons notre studio-mobile à Villeneuve Loubet pour animer deux tables-rondes :

17h : Retour sur les Tennis Event Masters

17h35 : Quelle est la place de l'événementiel dans le monde d'aujourd'hui?

RDV le samedi 19 septembre !