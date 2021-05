Thomas Chapet : Un bateau scène pour accueillir des artistes

« Rendre possible des moments de partage, humains et chaleureux » c’est un peu la devise de Thomas Chapet qui s’est lancé dans le projet de créer un bateau scène afin d’accueillir des artistes à se produire dans un cadre original. Un petit concert au bord de l’eau et clou du spectacle, un feu d’artifice tiré sur l’eau. Musicien, artificier, Thomas Chapet rénove depuis 2013, cette vedette fluviale de 1983 à Camoël au Barrage d'Arzal. Pour l’aider dans son projet, il a lancé une cagnotte sur le site kengo.bzh.



Il sera aussi possible d’effectuer des locations pour passer une nuit ou plus à bord d’un studio de 20m carré. Le bateau scène est déjà pré-réservé trois fois pour la saison estivale : le preuve, s’il en fallait, que partager une parenthèse musicale en bord de berge, c’est un moment précieux que nous attendons tous.



Thomas Chapet nous détaille son projet.