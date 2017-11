Thônes : coup d'envoi des Rencontres du film des Résistances

A partir de demain et jusqu'au 14 novembre, Thônes et toute la Haute-Savoie vont vivre au rythme des projections et débats des 17e Rencontres du film des résistances. François Bonifacj, co-organisateur du festival est L'invité de la rédaction de RCF, à 7h22 et 12h07, ce vendredi 3 novembre 2017.