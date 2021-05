“Top Breizh le défi des saveurs locales" voici le nom d’un événement Breton et présent dans le Morbihan.

Morgane Kerdraon, Présidente de la Jeune chambre économique du Pays de Lorient.

Marie Lebarbier, Vice-présidente de la fédération Bretagne

Voici un challenge culinaire du 26 avril au 2 mai 2021 sur le territoire du Pays de Lorient, du Pays de Vitré et dans le Finistère. Certains auront reconnu le clin d'œil de Top Breizh à une célèbre émission télévisée actuellement diffusée.

Le but est de mettre en avant les produits locaux et les acteurs qui les valorisent.