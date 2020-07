Multimillénaire, la cité aux 5 clochers ne manque pas d'intérêts: nombreux musées, de belles balades à vélo ou à pieds, une architecture riche et variée, une grand-place triangulaire aux allures médiévales, avec le plus ancien Beffroi de Belgique et la fabuleuse Cathédrale Notre-Dame... Tournai nous voici !

Frédéric Matriche découvre la ville avec Nathalie Marneth, du service promotion de l'office du tourisme, Bertrand Evrard, architecte pour la Province du Hainaut et chargé du suivi des travaux de la cathédrale depuis 2006, et Julien Foucart, conservateur du Musée des Beaux-Arts et historien de l'art.

En plus de son patrimoine historique, ses musées et ses balades, Tournai propose également une gastronomie pour ravir vos palais avec ses bières, son lapin et le clovis.

Retrouvez les informations sur la ville via leur office du tourisme et sans oublier le partenaire incontournable de vos excursions, Wallonie Belgique Tourisme, avec leur fascicule de découverte des activités proposées à Tournai.

