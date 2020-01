Travail d'intérêt général : comment développer et diversifier les TIG ?

Claudia Schell est référente territoriale du Bas-Rhin pour l'agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle.





La justice punitive n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, une peine d'emprisonnement risque d'empêcher toute réinsertion future pour la personne condamnée. Mais il existe des peines alternatives à l'emprisonnement, tels que les travaux d'intérêt général (TIG).



Depuis décembre 2018, des agences départementales des TIG sont chargées d’inciter des structures à accueillir des tigistes, pour diversifier les missions. Claudia Schelle est la référente de l'agence du Bas-Rhin, elle nous en dit plus.





Le site de l'agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle : dwww.tig-insertion-pro.fr

Pour contacter l'agence : referent.tig.67@justice.fr