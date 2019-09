Trois questions à... Estelle Muller, et les rencontres AVC

4500 personnes sont victimes d'AVC chaque année en Alsace. Les associations Siel Bleu et France AVC 67 organisent des rencontres pour réapprendre à vivre après un AVC.





La maison de l’AVanC est un séjour organisé à Wildersbach, qui accueille des personnes ayant fait un AVC. Ils prennent le temps d'échanger entre eux et avec des intervenants extérieurs, pour apprendre à vivre avec cette expérience difficile.

Estelle Muller est responsable de projet au groupe associatif Siel Bleu. Elle nous raconte le déroulement du deuxième séjour de la maison de l'AVanC.



Si vous voulez participer à la prochaine rencontre de la maison de l'AVanC, vous pouvez contacter Siel Bleu : maisonavc@sielbleu.org

Et si vous êtes concernés et que vous voulez plutôt intégrer un groupe de parole, vous pouvez contacter France AVC 67 : franceavc67@hotmail.com