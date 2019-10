Trois questions à... Thierry Mulhaupt et le projet Cacao for Good

Du chocolat équitable et écolo, qui fait le lien entre l'Alsace et la Colombie ! C'est le projet de Thierry Mulhaupt, chocolatier à Mundolsheim.





Thierry Mulhaupt a lancé son projet Cacao for Good, ce mardi 8 octobre. Il a acquis récemment une plantation de dix hectares en Colombie, sur le piémont de la Cordillère des Andes.



Son objectif : planter des cacaoyers ainsi que de nombreux autres arbres pour créer une agroforesterie, où les plantes se nourrissent entre elles.



A ce projet se rajoute un aspect social : le financement des études de plusieurs jeunes colombiens.



Thierry Mulhaupt nous parle de Cacao for Good, au micro de Benjamin Vernet.