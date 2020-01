Un centre de santé départemental contre la désertification médicale

C'est le projet porté par le Département afin de contrer la chute prévisible de la démographie médicale dans l'Orne. Un médecin généraliste y a en effet plus de 60 ans. Pour attirer de nouveaux praticiens, le conseil départemental propose de salarier 15 médecins qui seront repartis dans un premier temps au sein de 3 pôles. Bénéficiant d'un support technique et administratif, ils pourront se consacrer pleinement à leur métier de soignant. Un projet qui a déjà fait ses preuves en Saone et Loire depuis janvier 2018.