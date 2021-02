Un conseil municipal d'enfants à Colombier-Saugnieu

A l’automne 2020, dans l’école Jules Ferry a eu lieu la campagne électorale pour l’élection du premier conseil municipal d'enfants. Neuf enfants de 9 à 11 ans, en CM1 et CM2 ont été élus. Les jeunes conseillers ont reçu leur écharpe tricolore juste avant les vacances de Noël. Mais le premier conseil municipal des enfants, présidé par Pierre Marmonier, le maire de Colombier-Saugnieu s’est tenu mardi 2 février. Un projet déjà ancien qui s’est enfin concrétisé comme nous l’explique Nicole Abadie, premier adjointe, chargée de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation et qui accompagne le conseil municipal des enfants.

De jeunes conseillers motivés et à qui les adultes veulent donner leur place dans la vie de la commune.

Justin a 10 ans et il est en CM2. Vous allez l’entendre, sa motivation, c’est aussi de porter les projets, les souhaits des autres enfants de l’école.

Faire l’apprentissage de la démocratie, c’est aussi accepter les projets des autres car les idées ont été nombreuses et il a fallu faire des choix. Ce qui demande une certaine maturité.

C’est le cas de Maélie. A 11 ans, elle prend déjà son rôle de conseillère municipale très au sérieux et il faut qu’elle s’organise pour assurer sa responsabilité et participer aux réunions.

Des enfants comme Justin et Maélie qui font l’expérience de la démocratie, de prendre la parole en public et de travailler à l’avenir de leur village… c’est plutôt encourageant. On leur souhaite un bon mandat durant ces deux prochaines années.

Pour en savoir plus : http://www.mairie-colombiersaugnieu.fr/fr/actualite/230351/premiere-reun...