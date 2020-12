Un joli café littéraire ouvre à Liège

NOTRE HISTOIRE

L’une historienne de l’art et l’autre physicienne de formation, nous sommes deux jeunes mamans qui avons ressenti le besoin urgent de nous lancer dans un projet duquel nous pourrions humblement diffuser des valeurs bienveillantes.Nous partageons la même attirance pour le livre, outil génial pour rassembler, enrichir, divertir et apaiser. Mais nous nous sommes rendu compte que cet accès au livre était loin d’être une réalité partagée de tous et qu’il était temps de tenter d’y remédier!

Infos : http://www.cafejolilivre.be/