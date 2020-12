Un nouveau centre de tri près d'Agers & l'Apéro jeu Anjou

Au sommaire :



. Nous allons vous emmener visiter le nouveau centre de tri des déchets situé près d’Angers. Un site qui devrait ouvrir dans un an et qui devrait traiter près de 30 mille tonnes de déchets par an.



. La seconde partie du journal sera plus légère puisque nous nous intéresserons à « L’apéro jeu Anjou ». Une sorte de jeu de devinette pour partir à la découverte de l’Anjou et notamment de son patois.