Un prologue de haut niveau pour le seul Grand Départ du Tour à Rouen !

Le Tour de France 1997 s'élance depuis Rouen pour un prologue, un contre la montre

de 7 km 3m, le 5 juillet.

Les fovoris de ce Tour sont Bjarne Riis le vainqueur sortant, Jan Ulrich le jeune

allemand 2e l'année dernière, Marco Pantini le pirate italien et Richard

Virenque le chouchou des français, 3e du dernier Tour.

Pour l'étape c'est le podium des derniers champinnats du monde

du contre la montre qui sont présent Alex Zulle, Chris Boardman, et Tomy

Rominger.

Zulle cependant souffre de sa clavicule, rabiboger après une chute 1 mois

plus tôt sur le Tour de Suisse, avec une plague en métal et des vis.

Les différents leaders s'élancent, le premier meilleur temps chez les

melleurs est celui de Christophe Moreau le français révélation

de l'équipe Festina de ce début d'année.

Cepnedant Ulrich explosera le temps de Moreau de 10 secondes remettant en cause

le statut de leader d'équipe de la ONCE de Bjarne Riis.

Celui qui perd le plus est Virenque avec 44 secondes ce qui

fait 6 secondes au kilomètre.

Et c'est Boardmann qui remporte le chrono avec 2 secondes d'avance sur Ulrich.

L'allemand de la ONCE remportera le Tour 1997 avec 9 minutes d'avance sur Virenque et Pantani.

Bjarne Riis finira 7e à 26 minutes.

Et boardmann perdera le maillot jaune le jour suivant au profit

du sprinter Mario Cipollini.