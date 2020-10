Un protocole pour renforcer la lutte contre les agressions sur sapeurs-pompiers

A l'instar des forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers sont la cible d'agressions. Même si le nombre de faits est en baisse en Ille-et-Vilaine, en lien avec le confinement, 53 hommes de feu ont été insultés, menacés ou frappés cette année. Leur sécurité va être renforcée dans le cadre d'un protocole d'intervention. Il implique les policiers, gendarmes préfecture et justice pour une tolérance zéro et une meilleure prise en compte des plaintes. Le sujet préoccupe notre invité Jean-Luc Chenut, président du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine.