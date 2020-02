Un surréaliste de l'après-guerre à Villeurbanne

À l’occasion de la parution de Comme deux gouttes d’or, dans la collection « Livres de peintres », dessins et lithographies de Jean-Claude Silbermann accompagnant des poèmes de Christian Bernard, la Galerie Michel Descours et URDLA ont décidé de renouveler leurs expositions communes en présentant les soixante dessins à l’encre de Jean-Claude Silbermann (format 75 x 105 cm) qui servent d’appui à la conversation du peintre et du poète.

Silbermann, dans un texte qui donne son titre à l’exposition, « Une voie limpide », dévoile le cheminent de la main que le pinceau dirige :

« Le trait existe en puissance dans la retenue du pinceau.

En premier lieu l’exécutant décide où poser le pinceau chargé d’encre sur la feuille blanche.

Si, comme l’avait décelé Shitao, ce coup de pinceau initial contient tous les autres alors :

il suffit que l’exécutant dépose une infime tache d’encre noire sur la feuille blanche ;

il suffit qu’il regarde la feuille blanche ;

il suffit qu’il aille se promener ;

il pourrait même s’en tenir à faire la queue à la caisse d’un supermarché, […] »

Dates de l'exposition 05/02/2020 > 18/04/2020