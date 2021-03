Un théâtre occupé à Angers & Les extrêmes s'affrontent à Angers

Au sommaire ce midi :



. L’occupation du théâtre Le Quai à Angers, ça continue.

Les élèves du conservatoire sont présents jours et nuits sur place depuis plusieurs jours. Privés de cours, ils ont décidé d’organiser eux-mêmes leur formation.



. Nous nous intéresserons ensuite aux affrontements de plus en plus récurrents entre ultra-gauche et ultra-droite à Angers. Des affrontements physiques de plus en plus nombreux dont font les frais les forces de l’ordre.