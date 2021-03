Un vaccinodrome au Parc des expos d'Angers & Découvrez la 1ère carte de l'Anjou

Au sommaire :



. Le Parc des expositions d'Angers sera bientôt transformé en vaccinodrome.

Une nouvelle étape dans la volonté des autorités de vacciner plus de monde et plus rapidement. Le préfet de Maine-et-Loire, Pierre Ory, a supervisé cette installation hier. Reportage en début de journal.



. Dans un peu plus d'une heure, la vente aux enchères de nombreux livres anciens du XVème et XVIème siècle va débuter à Angers. Un événement organisé par la maison de vente Deloys. Parmi eux, un Atlas d’Ortelius de 1579 qui renferme la première carte connue de la province d’Anjou. Découverte tout à l'heure.