Une commission pour libérer la parole des victimes d’abus sexuels dans l’Eglise

Jean-Marc Sauvé, président de la commission Sauvé répond aux questions de François-Nicolas d'Alincourt.





La commission Sauvé est une structure indépendante, créée il y a un an, à la demande de la conférence des évêques de France. Son but est de libérer la parole des victimes d'abus sexuels dans l'église.



Son président, le haut-fonctionnaire Jean-Marc Sauvé est de passage à Strasbourg ce jeudi 30 janvier, pour rencontrer des victimes et tenir une réunion d’information en fin de journée à l’ENA.