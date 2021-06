Une émission 100% jeunes

La radio nous donne à entendre des musiques qui nous portent dans notre quotidien et au-delà dans nos vies.

En cet anniversaire, DiapasonS a souhaité être au plus proche de l’art avec cette émission spéciale Jeune Chœur des Hauts de France. Les jeunes s’expriment à cette occasion sur leur chœur et c’est pour chacun une expérience unique et incroyable. C’est eux qui ont fait la programmation musicale de cette émission et ce sont deux apprentis journalistes qui en ont réalisé les interviews. 100 ans et la relève est là !