Une famille en marche vers le zéro-déchet

A Jemappes (Mons), Flore et Emmanuel mettent leur façon de consommer en question chaque jour. Pour éviter les achats inutiles et surtout les déchets inutiles. Ils réfléchissent aussi à l'impact social des produits qui passent le seuil de leur maison. Pour eux, l'Eglise a son rôle à jouer dans cette démarche défendue par le pape François et son encyclique Laudato Si'.