Une messe pour les personnes sourdes et malentendantes dans le diocèse de Lyon

La prochaine messe pour les personnes sourdes et malentendantes aura donc lieu dimanche prochain 24/1, à la paroisse St Alban. Entre 50 et 100 personnes y participent.

Cette messe est célébrée par le père Charles-Henri Bodin, curé à Mornant, assisté par Emmanuelle Chaboud, responsable diocésaine de la pastorale des sourds et malentendants, un service qui a fêté ses 50 ans en 2020.

C'est donc un office en langue des signes qui est proposé, qui n'est pas simplement une traduction mot à mot, comme pourrait le faire un interprète professionnel, mais qui s'accompagne et se vit de la foi de celui ou celle qui traduit.

Emmanuelle Chaboud lance à cet égard un appel : il faudrait davantage de personnes impliquées dans les paroisses et désireuses de se former et s'investir dans la langue des signes pour amplifier le travail et le service rendu à la pastorale.