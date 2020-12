Une montre Liégeoise en hommage à De Gaulle

Il y a 4 ans, la maison horlogère Col&MacArthur a misé sur une alliance entre l’Histoire et l’horlogerie fine.

Malgré une crise sans précédent, grâce à un business model digitalisé à 100%, la maison horlogère Col&MacArthur ne cesse de grandir et d’innover.



Après sa dernière collection « Battle of Britain » issue d’une collaboration avec la Royal Air Forces Association en Angleterre, la maison horlogère traite les 50 ans de la disparition de Charles de Gaulles, père de la France Libre, en sortant un montre unique orné de feuilles de chêne, la « CDG1970 ».



« Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. ». Ainsi s’exprimait le 14 juillet 1943, Charles de Gaulle, l’homme du 18 juin, libérateur de la France occupée, fondateur de la 5e république décédé le 9 Novembre 1970.



Afin d’honorer la mémoire de Charles de Gaulle, 50 ans après sa disparition, Col&MacArthur vient de dévoiler une collection unique consacrée à cette icône qui incarnait une certaine idée de la résistance et de l’indépendance. Une montre de collection qui renferme des symboles inaltérables et revisite tout en poésie la vie de cet homme au parcours inédit.



Col&MacArthur, au travers de sa mission, veut rendre hommage à nos héros qui se sont battus pour notre liberté et cherche à sensibiliser ainsi qu’à émouvoir le plus grand nombre en partageant les histoires extraordinaires et captivantes de nos grands aïeux.



Créée en 2013 par Sébastien Colen, la maison horlogère Col&MacArthur est déjà bien connue des amoureux de l’histoire. On lui connait notamment la création de la montre “Armistice 1918” pour le 100ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre, de “Da Vinci 500” pour le 500ème anniversaire de la mort de Leonardo Da Vinci et de “LUNAR 1969” pour le 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune et bien d’autres encore.



Au total, ce sont près de 5000 montres que la maison liégeoise a déjà conçues et vendues. Elle présente un chiffre d’affaires d’un million d’euros . Ce qui permet d’envisager que, dans un avenir proche, Col&MacArthur vienne « chatouiller » les grandes maisons horlogères suisses grâce à son approche innovante et créative. Une petite pépite belge mettant en avant notre savoir-faire sur la scène internationale.



Pour réaliser ces petites merveilles, en plus de sa propre expérience, la maison horlogère collabore également avec divers partenaires expérimentés tout au long de ses projets de créations uniques. Ce fut le cas par exemple de la cristallerie du Val Saint-Lambert pour la cocréation d’une montre commémorant les 80 ans de l’Opération Dynamo, la collection « Dunkerque 1940 »



Les admirateurs de celui qui, depuis Londres, créa les forces de La France Libre, retrouveront sur cette montre toute la symbolique qui entoura les principales étapes de la vie de ce grand militaire qui devint un grand chef d’Etat et qui s’était fait « une certaine idée de la France » : la Croix de la Lorraine, son village de cœur mais aussi le palais de l'Élysée, sa fille Anne ou encore les couleurs de la France libre (voir les symboles en pièce jointe)



Montre à quartz, elle est ornée de 5 rubis et est décorée de liserés plaqués or, son boitier d’un diamètre de 43 mm et d’une épaisseur de 9,2 mm est réalisé en acier inoxydable. Surmontée d’un verre saphir, elle résiste à la pression de 5 atmosphères (50 mètres).



D’une valeur de 569 EUR, elle est évidemment livrée avec son certificat d'authenticité et d'origine, dans un emballage de luxe et dispose d’une couverture d'assurance.

Livré partout dans le monde (livraison offerte en Europe), indémodable, ce petit bijou d’horlogerie fait partie de ces objets précieux qu’on aime offrir, à de grandes occasions, aux personnes qui apprécient les belles histoires et l’esprit de celles-ci.

Infos : http://www.colandmacarthur.com