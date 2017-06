Une semaine de films d'animation au festival d'Annecy

Le Festival d’Annecy, la référence en cinéma d’animation depuis 1960, a ouvert ses portes ce lundi 12 juin 2017. 230 films sélectionnés, plus de 500 autres projetés et des avant-premières très attendues. Découvrez quelques moments forts à ne pas manquer avec Patrick Eveno, directeur de CITIA, en charge du festival et de son marché.