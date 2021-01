Vaccination « Les maires sont prêts à mettre des lieux à disposition » Christophe Béchu

En cette rentrée 2021, le maire d'Angers et président de l'agglomération Angers Loire Métropole est l'invité de la rédaction de RCF Anjou. Différents sujets sont abordés : la vaccination et l'implication des maires, la réponse à donner aux violences urbaines qu'ont connus les quartiers populaires de la ville, l'avancée des travaux de rénovation urbaine à Monplaisir et Belle-Beille, à qui ira son soutien pour les élections départementales et régionales et enfin ses vœux aux angevins et angevines pour 2021.