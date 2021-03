Vaccins anti-covid dérivés de fœtus avortés : moralement acceptable pour les catholiques ?

Un sujet qui divise parmi les chrétiens. La Congrégation pour la doctrine de la foi y répond dans une note publiée lundi 21 décembre, en affirmant que la gravité de la pandémie justifie l’utilisation de vaccins produits en utilisant une méthode dont elle réprouve le principe. Une position et sa justification que nous tenterons d’expliquer en compagnie du Père Philippe Gauer, prêtre de la communauté de l’Emmanuel. Médecin et théologien en pastorale familiale et bioéthique. Actuellement aumônier de l’ICES, l’Institut catholique de Vendée.