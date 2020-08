Vélo: une nouvelle application pour parcourir Moulins et ses environs

Du vélo en famille à la fois ludique et instructif, c'est possible avec l'appli Loopi désormais disponible sur la région de Moulins.

L’Office de tourisme et Moulins communauté viennent de lancer un ensemble d’itinéraires de vélo sur plus de 1000 km.

pour les amateurs du dimanche et les familles. Les précisions de Orane Moutardier, chargée de dévelppement touristique au micro de Marine Perresse.

Et pour rendre ses balades encore plus agréables, l’application Loopi permet de déterminer son parcours depuis sa commune et de choisir des randonnées prédéfinies.

Cette appli touche les 44 communes du bassin moulinois. Pour toutes informations supplémentaires, le site : https://velo.moulins-tourisme.com/