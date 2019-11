Le festival Venite Adoremus se déroule du 14 au 24 novembre prochain. Au programme : 11 jours et 11 nuits d’adoration sous toutes ses formes : chants, silences, méditation, chapelets ou encore messes animées pour enfants. Une quarantaine de paroisses, de communautés ou encore de maisons de repos ouvrent leurs portes un peu partout en Belgique. Caroline Malaise, membre d'une équipe pastorale organisatrice de l'événement et Bernard Boxo, responsable coordination sur le diocèse de Liège, nous présente Venite Adoremus un peu plus précisément.