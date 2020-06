Véronique Facq - La Meurthe-et-Moselle tournée vers le tourisme ultra local

"Meurthe et Moselle, l'esprit Lorraine"... c'est le message sur lequel le département souhaite s'appuyer pour attirer les touristes cet été. L'ambition: faire venir les visiteurs locaux et des départements limitrophes mais aussi permettre aux voyageurs du nord de l'Europe de rester plusieurs jours. Cette stratégie ultralocale vise à accélérer les reservations. Selon Véronique Facq, directrice de Meurthe et Moselle tourisme, la machine tourne encore au ralenti malgré le déconfinement.



Cette plateforme est accessible à l'adresse : tourisme-meurtheetmoselle.fr