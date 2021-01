Véronique Rupin, directrice de l'IFSO : une formation pour aide-soignants

Les EHPAD, les foyers pour personnes en situation de handicap manquent d'aide- soignants surtout en milieu rural.

Pour former et accélérer les recrutements, l'institut de formation santé de l'Ouest ( IFSO), basé à Rennes, lance une nouvelle formation en s'appuyant sur l'immersion professionnelle. Les cours débuteront le 12 avril avec 19 mois partagés entre stages et apprentissage. Véronique Rupin, directrice de l'IFSO de Rennes nous présente ce cursus.