Vincent Sépult, un agriculteur passionné par son métier

Vincent Sépult est un agriculteur passionné par son métier. Bien connu dans le monde agricole belge, il est entre autres président de l’asbl « Accueil Champètre en Wallonie » une ASBL qui soutient plus de 500 familles pour pas moins de 850 activités au travers de la Wallonie. Du Tournaisis à la frontière luxembourgeoise, l’ASBL accompagne et encadre tous types de diversifications, avec plus de 600 hébergements touristiques, près de 100 acteurs du circuit-court belge (producteurs, transformateurs, magasins, salles et restaurants), plus de 50 fermes pédagogiques et une centaine d’acteurs d’accueil social.

Ferme St Martin : http://www.fermestmartin.be