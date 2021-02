Vitraux des guerres de Vendée : un patrimoine angevin à découvrir dans un beau-livre

Les deux auteurs de ce livre, Jean-Louis Sarrazin et Nicolas Delahaye, ont entrepris de dresser un inventaire, magnifiquement illustré, de tous les vitraux de nos églises d’Anjou, de Vendée, des Deux-Sèvres et de Loire-Atlantique relatant cette histoire héroïque et douloureuse. Un beau-livre publié aux éditions Pays et Terroir vient de sortir en librairie. Découverte.