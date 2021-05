A Vitry-le-François, des collégiens engagés dans le concours Clemenceau

Dans le cadre du concours Clémenceau organisé par le Ministère de l'Education Nationale et le Ministère de l'Intérieur, une dizaine d'élèves du collège Pierre-Gilles-de-Gènes de Frignicourt ont visité la compagnie de gendarmerie de Vitry-le-François. Le but ? Rapprocher les jeunes et les forces de sécurité de l’État, œuvrant chaque jour au service des citoyens et de la cohésion nationale.