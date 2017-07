Vivez la Semaine salésienne en direct d'Annecy

Né à Thorens-Glières le 21 août 1567, on fête cette année le 450e anniversaire de sa naissance. « François de Sales, un savoyard trop bon élève », François de Sales, un communicant moderne »… Du 20 au 27 août, à la basilique de la Visitation à Annecy, conférenciers et prédicateurs exploreront les multiples facettes de celui qui a marqué, par sa pensée et sa spiritualité, de façon indélébile la Haute-Savoie et l’Eglise universelle.



Samedi 19 août à 9h03 dans Vitamine C, l'été le père Jean-Luc Leroux, s’attachera à présenter la Semaine salésienne 2017 en compagnie de nombreux invités.

le père Jean-Luc Leroux, s’attachera à présenter la Semaine salésienne 2017 en compagnie de nombreux invités. Du lundi 21 au vendredi 25, il sera relayé à 8h02 par le prédicateur du jour dont l’homélie sera retransmise en léger différé à 18h15, y compris le dimanche 20 août pour la messe d’ouverture présidée par Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy.

sera retransmise en léger différé à 18h15, y compris le dimanche 20 août pour la messe d’ouverture présidée par Mgr Yves Boivineau, évêque d’Annecy. La prière du matin, sur nos ondes à 8h30, sera également en lien avec la Semaine Salésienne dont la messe solennelle de clôture sera à suivre en direct le dimanche 27 août à 10h00