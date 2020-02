Vivez un incroyable voyage dans le temps

Bruno Rousselle, conservateur de L'espace Pierres Folles, nous guide à travers les salles de ce musée et nous explique l'incroyable richesse géologique et géopatrimoniale du beaujolais.

Il y a environ 180 millions d'années, la mer occupait le territoire du beaujolais et y a laissé toutes sortes de traces, notamment d'extraordinaires animaux fossilisés. Dénichés au fil du temps par des collectionneurs passionnés, ils ont été rassemblés dans le musée qui compte pas moins de 1500 pièces, dont une partie seulement est exposée.

L'espace Pierres Folles http://www.espace-pierres-folles.com/ ouvre ses portes du 25 février au 31 mai 2020, avant une longue période de fermeture au cours de laquelle le musée sera entièrement réaménagé et agrandit.