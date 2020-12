Vivre la naissance du Christ avec ses ados

Nous allons vivre Noël en famille. Mais pas toujours facile quand on est ado d'accompagner ses grands-parents et ses parents à la messe de minuit. La pastorale des jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux nous livre de bons conseils pour vivre la naissance du Christ pleinement lorsque l'on a 15-16 ans. Nous retrouvons Jean-Baptiste, Stéphanie et Clémence.