Yannick Renier, parrain du festival : "Le jour le plus court"

Le festival "Le jour le plus court" a débarqué depuis hier jusqu'au 22 décembre. Il s’agit d’une initiative du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposant une programmation autour du court métrage belge francophone aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’à la télévision et en VOD. C’est l’occasion de (re)découvrir de très nombreux courts métrages mais aussi de valoriser et promouvoir ce genre cinématographique auprès d’un public le plus large possible. Delphine Freyssinet, journaliste de RCF Bruxelles a reçu Yannick Rénier, le parrain de cette édition.