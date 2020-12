You.Me Délices du Monde: un restaurant solidaire rennais tenu par des réfugiés

Des personnes refugiées employées aux fourneaux dans un restaurant solidaire, à Rennes : l'idée est née dans l'esprit d'Elodie Letard, une cheffe de cuisine et celui de Clémentine Ruello, travailleuse sociale, dans l'objectif de favoriser l'intégration sociale professionnelle des réfugiés. Dans ce restaurant, qu'elles appeleront You.Me Délices du monde, elles prévoient de former les personnes réfugiées à l'art de la cuisine, avec des produits de saisons locaux, en favorisant le zéro-déchet. Et en attendant de trouver un local dans le centre-ville de Rennes ou dans le quartier des Longchamps, un service traiteur sur demande est proposé.