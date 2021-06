Yves Cohen, coordinateur du rallye de l'agroécologie du CCFD 35

Les comités de Saint-Malo et Dinan du CCFD Terre solidaire organisent un rallye de rallye l'agroécologie cet été en Bretagne, à l’occasion des 60 ans de l’association.

21 fermes agroécologiques ouvrent leurs portes tout l'été aux touristes désireux d'en apprendre plus sur leurs méthodes.

Une démarche qui s'inscrit dans la mission de lutte contre la faim dans le monde pour le CCFD.

L'invité de la rédaction est Yves Cohen, bénévole du comité de Saint Malo au CCFD Terre solidaire, et coordinateur de ce rallye.