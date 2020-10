Yves et Ligia Guézou : témoignage de deux coeurs brisés, sauvés par le Christ

A l'occasion de leur venue à Angers pour une conférence-témoignage et une séance de dédicace, celui qui est déjà connu pour ses dessins humoristiques dans la presse catho, Yves Guézou, et son épouse Ligia, sont les invités de RCF Anjou. Dans un récent livre « Breizh-Brasil ! » paru aux éditions du Sacré-Cœur, ils racontent leur itinéraire de vie cabossés mais « ressuscités par le Seigneur ». Un récit haut en couleurs comme un chant d'espérance, une bouée pour tous ceux qui croient se noyer mais ont oublié que l'amour est plus fort que la mort.