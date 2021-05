Yves Maho, Président de la maison cidricole de Bretagne

L’année 2020 aura été une « annus horribilis » pour les producteurs de cidre bretons. La fermeture des restaurants ayant fait fortement baissé les ventes. A cela s’ajoute un mois d’avril durant lequel les épisodes de gel ont impacté de façon plus ou moins importante les vergers selon les départements. la Maison cidricole de Bretagne attend beaucoup de la saison touristique à venir en comptant sur l’arrivée des vacanciers et bien sûr sur la consommation des habitants locaux.



Yves Maho, le président de cette structure qui rassemble plus d’une cinquantaine de producteurs-transformateurs :