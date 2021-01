Zoom sur le colloque "Religion et Covid" & Beaupréau a trouvé son médecin

Au sommaire ce midi :



. "Religion et Covid", ce sera le thème d'un colloque organisé prochainement par le centre Jean Bodin, de l'Université d'Angers.

François Hourmant, professeur de Sciences politiques à l'Université d’Angers était notre invité hier, il nous a parlé de cette journée et de ce que l'on pourra y retrouver.



. Les habitants de Beaupréau-en-Mauges peuvent enfin respirer sous leur masque. Une médecin viendra bientôt s’installer dans leur commune. La consécration d’une quête de près d’un an et demi.