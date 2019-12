15 000 jeunes européens à Wroclaw en Pologne à l'invitation des frères de Taizé

Ce samedi 28 décembre, plus de 5000 familles de Wroclaw et des alentours ouvrent leur porte à 15 000 jeunes européens venus participer à la 42ème rencontre européenne des jeunes organisée par les frères de Taizé. Une histoire de confiance, ancrée dans une lougue tradition voulu par frère Roger, le fondateur de la communauté : pour lui, pour son successeur frère Aloïs et pour leurs frères, ces rencontres en Europe et dans le monde sont autant d'étapes d'un "pèlerinage de confiance sur la terre" inauguré il y a plusieurs décennies.

Interrogé par Caroline Prat, Frère Jasper, évoque ce que vont vivre les jeunes participants de ces rencontres et d'abord l'hospitalité.