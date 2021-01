Les Scouts Unitaires de France (SUF) sont un mouvement de scoutisme catholique français créé en 1971. Association loi 1901, le mouvement est reconnu d’utilité publique par l’État et accueille les enfants à partir de 8 ans. Son objectif est l'éducation des enfants et des jeunes pour les aider à devenir « des citoyens sains, heureux et utiles », selon la pédagogie imaginée par Baden-Powell.

Site des scouts unitaires de France: https://www.scouts-unitaires.org/