7 semaines pour découvrir les 7 familles de la Bible

Sarah et Abraham, Rebecca et ses fils, Lazare et ses sœurs… la Bible présente quantité d’histoires de familles. On les imagine “parfaites”, elles se révèlent complexes ! On en fait des modèles mais la réalité est tout autre ! Les familles de la Bible ne sont pas ce que l’on imagine ! Comme les nôtres elles sont capables du meilleur et… parfois du pire !

Chaque mercredi, découvrez une famille de la Bible en vidéo avec le père dominicain Philippe Lefebvre. Et en famille : testez vos connaissances, vivez des temps de prière, chantez, approfondissez votre foi !

Vous pourrez aussi confier vos intentions de prière pour votre famille.

Un parcours inédit, gratuit et à vivre en famille avec Prions en Église !