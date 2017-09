Alsace | Catholiques et évangéliques, l e défi de l’évangélisation

Catholiques et évangéliques, ce sont deux histoires, deux identités, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Quelles sont leurs convergences, leur différences ? Qu’est-ce qui pose de réels problèmes ? Dans la France d’aujourd’hui, ne devraient-ils pas faire cause commune ? Jusqu’où peuvent-ils se faire confiance ?

La rencontre de Mulhouse sera l’occasion de présenter la dernière publication du groupe national : « Evangéliser aujourd’hui, des catholiques et des évangéliques s’interpellent ».

Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire de Strasbourg est le coprésident du groupe national, mission qu’il partage ave le pasteur évangélique Gordon Margery.



Le groupe national des conversations catholiques-évangéliques se rencontre trois fois par an depuis bientôt 20 ans. Il est porté conjointement par la conférence des évêques de France (CEF) et le conseil national des évangéliques de France (CNEF).