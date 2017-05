Alsace | Fatima, cent ans dâ€™appel Ã  la conversion

En pleine guerre mondiale, Lucie Dos Santos 10 ans, François Marto 9 ans et sa petite sœur Jacinthe 7 ans, ont accueilli cette visiteuse du ciel qui, en mère attentive, veut le bien de ses enfants. Et pour que le monde puisse vivre en paix, Marie demande qu’il soit consacré à son cœur immaculé.

Cent ans plus tard, le 13 mai 2017, à la suite de plusieurs de ses prédécesseurs, le pape François est à Fatima, et proclame saints les deux plus jeunes voyants Jacinthe et François.

Le Père Propser Yaga, aumônier de la communauté portugaise pour le Bas-Rhin, rappelle l’actualité du message de Notre Dame de Fatima.

Les célébrations anniversaires de Fatima pour le diocèse :

Le 13 mai à Sélestat ; le 21 mai à Neunkirch présidé par Mgr Vincent Dollmann.